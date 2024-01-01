Максим Артамонов В Перми профильный комитет гордумы поддержал запрет на электросамокаты в центре Окончательное решение депутаты примут на ближайшей пленарке Поделиться Твитнуть

Иван Петров

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы депутаты поддержали проект решения, согласно которому в городе устанавливаются требования к размещению средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, в Правила благоустройства планируется внести раздел, который предусматривает, что СИМы на территории общего пользования должны размещаться только на велопарковках. В центральном планировочном районе Перми власти хотят полностью запретить парковку для электросамокатов.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале марта чиновники мэрии рассчитали расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку и их дальнейшее хранение. В 2024 году на эти цели планируется направить 4,3 млн руб. Инициативу администрации депутаты должны рассмотреть на мартовской пленарке Пермской городской думы.

Кроме того, на предстоящем пленарном заседании городского парламента будут рассмотрены изменения в правила благоустройства Перми, согласно которым пользователи электросамокатов смогут оставлять транспортные средства лишь на велопарковках. Самокаты, припаркованные вне специально отведённых мест, будут отвозить на штрафстоянки.

Проект постановления о расходном обязательстве на перемещение на штрафстоянки незаконно припаркованных электросамокатов был опубликован в начале марта на сайте муниципалитета. В документе говорилось о том, что из городского бюджета будут выделены деньги на вывоз СИМ, припаркованных с нарушением Правил благоустройства, в места временного хранения.

Отметим, власти Перми собираются внести в городские Правила благоустройства существенные поправки, касающиеся СИМ. Речь идёт о резком ограничении использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в городе. Например, предлагается полностью запретить размещать электросамокаты в центральном планировочном районе краевого центра, а в других местах разрешить оставлять их только на велопарковках.

По этому вопросу состоялись публичные слушания, на которых чиновники представили статистику по ДТП с электросамокатами, чтобы обосновать введение запретов, однако общественные активисты и владельцы сервисов кикшеринга раскритиковали предложения мэрии. После публичных слушаний администрация направила проект поставления на рассмотрение и утверждение депутатам гордумы.

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