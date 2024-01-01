Максим Артамонов В Перми расходы на вывоз электросамокатов из вне отведённых мест составят около 4,3 млн рублей Транспортные средства будут отвозить на штрафстоянки Поделиться Твитнуть

Администрация Перми рассчитала расходы на перемещению электросамокатов на штрафстоянку и их дальнейшее хранение. Эти расходы в 2024 году оцениваются в 4,3 млн руб. Такая сумма фигурирует поправках в бюджет Перми на 2024-2026 годы, сообщает «Коммерсантъ.Прикамье».

По данным издания, эту инициативу чиновников администрации депутаты рассмотрят мартовской пленарке Пермской городской думы.

Ожидается, что городские парламентарии также рассмотрят изменения в правила благоустройства Перми, согласно которым пользователи электросамокатов смогут оставлять транспортные средства лишь на велопарковках. Те электросамокаты, которые буду парковаться вне специально отведенных мест, будут отвозить на штрафстоянки.

Как ранее писал «Новый компаньон», на это неделе на сайте городской администрации был опубликован проект постановления о расходном обязательстве на перемещение на штрафстоянки незаконно припаркованных электросамокатов. В документе говорилось о том, что из городского бюджета будут выделены деньги на вывоз средств индивидуальной мобильности (СИМ), припаркованных с нарушением Правил благоустройства, в места временного хранения.

Проект постановления был направлен на независимую антикоррупционную экспертизу.

Власти Перми собираются внести в городские Правила благоустройства существенные поправки, касающиеся СИМ. Речь идёт о резком ограничении использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в городе. Например, предлагается полностью запретить размещать электросамокаты в центральном планировочном районе краевого центра, а в других местах разрешить оставлять их только на велопарковках.

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