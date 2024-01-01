Суд ЕС выступил за исключение Никиты Мазепина из санкционного списка В него гонщик «Формулы-1» попал после начала спецоперации на Украине Поделиться Твитнуть

Никита Мазепин в экипировке Haas F1 Team / фото: соцсети Никиты Мазепина

Согласно решению Европейского суда, Никита Мазепин, бывший гонщик «Формулы-1», должен быть исключён из санкционного списка. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Семейная связь с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы его можно было рассматривать как связанного с отцом общими интересами и, следовательно, для того, чтобы он был включён в эти списки», — говорится в решении суда.

В постановлении указано, что критерий «ассоциации», который используется в режиме санкций ЕС, требует для включения в список наличия связи, выходящей за рамки простых семейных отношений.

Никита Мазепин является сыном известного российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, бывшего владельца и генерального директора Объединённой химической компании «Уралхим».

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против Дмитрия и Никиты Мазепиных персональные ограничительные меры.

В марте 2023 года суд ЕС разрешил Никите Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

В мае того же года Никита Мазепин обратился в суд Великобритании с просьбой отменить персональные санкции против него. В своём заявлении Мазепин сделал акцент на том, что введённые против него рестрикции являются «незаконными», так как он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине.

АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации и СНГ. В состав основных активов компании входят, в том числе, филиалы «Азот» в Березниках и ПМУ в Перми.









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