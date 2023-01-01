Максим Артамонов Сын бывшего владельца «Уралхима» Никита Мазепин через суд добился участия в «Формуле-1» В прошлом году Евросоюз включил его вместе с отцом в санкционный список из-за спецоперации на Украине Поделиться Твитнуть

Никита Мазепин в экипировке Haas F1 Team / фото: соцсети Никиты Мазепина

Российский гонщик Никита Мазепин, сын бывшего руководителя «Уралхима», оспорил в Европейском суде своё включение в санкционный список Евросоюза, из-за которого он не мог продолжать карьеру в «Формуле-1».

Мазепин-младший доказал, что действия Евросоюза были основаны исключительно на его родственных связях, поскольку отец был владельцем «Уралкалия». Эта компания спонсировала команду Haas, где выступал Мазепин. Сейчас Никита имеет право вести переговоры о контрактах в международных сериях. Об этом сообщает «RT на русском».

После решения суда гонщик сможет посещать страны Евросоюза, чтобы вести переговоры с командами, тренироваться, а также участвовать в «Формуле-1» и других состязаниях, но под нейтральным флагом.

Траты гонщика будут под особым контролем. Ему разрешено использовать деньги только на расходы, необходимые для передвижения по территории ЕС и участия в состязаниях.

В интервью «Матч ТВ» спортсмен сообщил, что сделает всё возможное, чтобы наверстать упущенное.

«С нетерпением жду возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть своей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает за меня болеть даже в самые трудные моменты», — отметил он.

Напомним, руководитель «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын, бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, 9 марта 2022 года вошли в расширенный санкционный список Евросоюза. Ограничения были введены в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

Позже Дмитрий Мазепин продал 52% «Уралхима» и ушёл с поста главы компании. Новым гендиректором назначен Дмитрий Коняев.

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