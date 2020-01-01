Руководитель «Уралхима» Дмитрий Мазепин попал под санкции Евросоюза В санкционный список вошёл и его сын, бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Мазепин

Архив ИД «Компаньон»

Руководитель «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын, бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин вошли в расширенный санкционный список Евросоюза. Ограничения ЕС вводятся в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

Всего под ограничения попали 160 россиян, среди них несколько глав российских компаний и бизнесменов из списка Forbes, а также 146 членов Совета Федерации. Их имена приводятся в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Помимо Дмитрия и Никиты Мазепиных, в санкционный список попали глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, миллиардер Андрей Мельниченко (СУЭК, «ЕвроХим»), руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский, руководитель VK Владимир Кириенко, председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов и другие.

АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации и СНГ. В состав основных активов компании входят также филиалы «Азот» в Березниках и «ПМУ» в Перми.

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