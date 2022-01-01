Дмитрий Мазепин продал 52% «Уралхима» и ушёл с поста главы компании Новым гендиректором назначен Дмитрий Коняев Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Мазепин

Архив ИД «Компаньон»

Дмитрий Мазепин, попавший под санкции, продал 52% в ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», которой принадлежит АО «ОХК «Уралхим», сообщили в компании. Покупатель доли не раскрывается. В собственности бизнесмена осталось 48% ООО.

Мазепин также ушёл с поста генерального директора ОХК «Уралхим». Новым гендиректором компании назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность председателя совета директоров «Уралхима». Совет возглавил директор по правовым вопросам Димитрий Татьянин.

Напомним, руководитель «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын, бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, 9 марта 2022 года вошли в расширенный санкционный список Евросоюза. Их имена приводятся в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Ограничения вводятся в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации и СНГ. В состав основных активов компании входят в том числе филиалы «Азот» в Березниках и «ПМУ» в Перми. Также компания является владельцем «Уралкалия», крупного мирового производителя калия.

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