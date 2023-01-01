Никита Мазепин обратился в Лондоне в суд с просьбой отменить санкции После начала спецоперации на гонщика и его отца-бизнесмена наложили персональные ограничительные меры Поделиться Твитнуть

Никита Мазепин в экипировке Haas F1 Team / фото: соцсети Никиты Мазепина

Экс-пилот Формулы-1, российский автогонщик Никита Мазепин обратился в суд Великобритании с просьбой отменить персональные санкции против него. В своем заявлении Мазепин сделал акцент на том, что введённые против него рестрикции являются «незаконными», так как он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Никита Мазепин — сын одного из крупнейших российских бизнесменов Дмитрия Мазепина, бывшего владельца и генерального директора Объединённой химической компании «Уралхим».

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против Дмитрия и Никиты Мазепиных персональные ограничительные меры.

В марте 2023 года суд ЕС разрешил Никите Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

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