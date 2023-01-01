Никита Мазепин обратился в Лондоне в суд с просьбой отменить санкции
После начала спецоперации на гонщика и его отца-бизнесмена наложили персональные ограничительные меры
Экс-пилот Формулы-1, российский автогонщик Никита Мазепин обратился в суд Великобритании с просьбой отменить персональные санкции против него. В своем заявлении Мазепин сделал акцент на том, что введённые против него рестрикции являются «незаконными», так как он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Никита Мазепин — сын одного из крупнейших российских бизнесменов Дмитрия Мазепина, бывшего владельца и генерального директора Объединённой химической компании «Уралхим».
После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против Дмитрия и Никиты Мазепиных персональные ограничительные меры.
В марте 2023 года суд ЕС разрешил Никите Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.