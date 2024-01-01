Хоровая капелла мальчиков в Перми купит рояль за 6,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» подвела итоги конкурса на приобретение концертного рояля. Изначально музыкальный инструмент планировалось купить за 10,9 млн руб., но в ходе аукциона цена снизилась. Победило ООО «ФМИИТО «Культурное наследие». Компания поставит музыкальный инструмент за 6,4 млн руб. Об этом сообщает «Рифей».

По техническому заданию, требуется рояль классической формы чёрного цвета. Для изготовления рипок необходимо использовать массив ели, а штеги выполнить из отборной древесины клёна и красного дерева. Клавиши должны быть изготовлены из целых еловых брусков, а молоточки — из красного дерева. Вирбельбанк должен быть склеен из 11 слоев американского клёна. Согласно условиям, подрядчик обязан передать рояль до 17 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что минкульт Пермского края согласовал выделение из регионального бюджета 3,5 млн руб. на реставрацию органа, установленного в камерном зале Пермской краевой филармонии. Сроки ремонта пока неизвестны, однако он планируется уже в нынешнем году. По словам источника «Нового компаньона», сейчас проходит поиск достаточного для ремонта промежутка в расписании концертов Органного зала.

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