Алёна Бронникова Хоровая капелла мальчиков в Перми купит концертный рояль почти за 11 млн рублей Сроки поставки – не позднее 17 мая Поделиться Твитнуть

МАУ ДО «Хоровая капелла мальчиков» 1 марта объявило аукцион в электронной форме на поставку концертного рояля. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,9 млн руб.

Место поставки товара — ул. Газеты «Звезда», 17. Источник финансирования — субсидии на иные цели. Срок поставки ограничен 17 мая 2024 года. Гарантии качества распространяются на срок не менее пяти лет с момента подписания документов о приёмке.

В техзадании указано, что инструмент и его серия должны соответствовать уровню Distinguished-Grands, в соответствии с независимым изданием: L.Fine Acoustic & Digital Piano Buyer — Boston, Massachusetts, Fall 2018 года. Корпус должен быть монолитным, классической формы, выполнен в чёрном цвете, клавиатура — из 88 клавиш увеличенной длины.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 марта. Победитель будет определён 14-го числа.

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