Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Ремонт пермского органа оценили в 3,5 млн рублей
Сроки проведения работ пока неизвестны
Согласно информации из министерства культуры Пермского края, согласовано выделение из регионального бюджета 3,5 млн руб. на реставрацию органа, установленного в камерном зале Пермской краевой филармонии. Ориентировочная стоимость ремонтных работ была известна давно, однако согласование состоялось лишь на днях.
Сроки проведения ремонта пока неизвестны, однако он
планируется уже в нынешнем году. По словам источника, сейчас проходит поиск
достаточного для ремонта промежутка в расписании концертов Органного зала.
Орган производства немецкой компании Glatter-Götz Orgelbau
был установлен в Перми в декабре 2003 года. Недавно Пермская филармония
торжественно отпраздновала
20-летие инструмента. На протяжении всех 20 лет орган ни разу не ремонтировался
по-настоящему.
Предполагается, что в качестве супервайзера при проведении
ремонта будет привлечён специалист из Германии.
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