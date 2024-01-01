Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ремонт пермского органа оценили в 3,5 млн рублей Сроки проведения работ пока неизвестны Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Согласно информации из министерства культуры Пермского края, согласовано выделение из регионального бюджета 3,5 млн руб. на реставрацию органа, установленного в камерном зале Пермской краевой филармонии. Ориентировочная стоимость ремонтных работ была известна давно, однако согласование состоялось лишь на днях.

Сроки проведения ремонта пока неизвестны, однако он планируется уже в нынешнем году. По словам источника, сейчас проходит поиск достаточного для ремонта промежутка в расписании концертов Органного зала.

Орган производства немецкой компании Glatter-Götz Orgelbau был установлен в Перми в декабре 2003 года. Недавно Пермская филармония торжественно отпраздновала 20-летие инструмента. На протяжении всех 20 лет орган ни разу не ремонтировался по-настоящему.

Предполагается, что в качестве супервайзера при проведении ремонта будет привлечён специалист из Германии.

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