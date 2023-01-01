Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Алёна Бронникова Двадцать лет душа в душу Пермский орган отмечает юбилей Поделиться Твитнуть

В декабре 2003 года произошло событие, которое с полным правом может считаться поводом для популярной фразы «Жизнь никогда не будет прежней». Действительно, с появлением Органного зала с могучим инструментом производства немецкой компании Glatter Götz Orgelbau жизнь Перми и Пермского края радикально изменилась.

Пермь стала первым городом в России, в котором орган построили специалисты этой компании, а уже позже аналогичный инструмент был установлен в Московском доме музыки, которым руководит Владимир Спиваков, в одном из залов Большого театра и в Мурманской филармонии.

Планы по созданию органного концертного зала в городе вынашивались более 20 лет, менялись предполагаемые локации (так, одно время всерьёз говорили об установке органа в Феодосиевской церкви после того, как там был закрыт хлебозавод), но лишь в новом веке мечта стала реальностью.

С тех пор, с 20 декабря 2003 года, в Перми появилось нечто уникальное, нечто такое, чему могут позавидовать — и завидуют! — соседние регионы. Органы много где установлены, но камерного концертного зала с безупречной акустикой, удобным зрительским амфитеатром, эстетичным интерьером, отлаженным климат-контролем, да ещё и с органом — нет нигде в обозримом российском пространстве. Нынешние руководители региона, отрасли и учреждения относятся к Органному залу Пермской филармонии как к реальной и символической ценности, как к весомой части культурного капитала Пермского края.

В этом с ними солидарно всё население региона. Прошедшие два десятилетия ничуть не сказались на популярности органных концертов — они по-прежнему чрезвычайно любимы публикой. Не только записные меломаны, но и очень и очень многие зрители с огромным удовольствием посещают эти события. Каждый органный вечер запоминается — Пермская филармония всё для этого делает.

Органный зал стал генератором множества важных и ярких событий. При поддержке Министерства культуры Пермского края каждую осень Пермская краевая филармония организует Международный фестиваль органной музыки. Только в этом сезоне слушателями фестивальных программ благодаря системе виртуальных концертных залов и онлайн-трансляциям стали более 400 тыс. человек из 40 стран мира.

На протяжении всей жизни пермского органа с ним работает мастер-настройщик, хранитель органа Михаил Копельников. Он заботится об инструменте, как о живом существе, у которого есть душа. Именно он больше 20 лет назад первым отправился в Германию знакомиться с будущим инструментом и строил его вместе с немецкими специалистами.

Михаил Копельников, органный мастер:

— Когда мастер приходит в орган, он должен спросить у органа, что ему нужно — он всё скажет. Душа органа — мягкая, нежная, отзывчивая. Она очень лёгкая, и на этом инструменте можно играть очень темповые вещи, что затруднительно на механических органах других фирм.

В мире нет двух одинаковых органов. Бывает, что органы строятся под помещение, а бывает наоборот: помещение строится под орган. Здесь уже было помещение, и, исходя из его объёма, был выстроен этот орган на 40 регистров. Специальными мастерами была сделана акустика: должна существовать реверберация две-три секунды, иначе орган звучать не будет.

Ремонта органа у нас пока не было, и дай бог, чтобы не было и дольше. Гарантия была 12 лет, и через каждые три-четыре, может быть, пять лет я вызывал мастера из Германии: мы делали техническое обслуживание, что-то регулировали, и орган продолжал работать дальше. Когда гарантийный срок закончился, мы продолжали вызывать немецких специалистов, уже за счёт филармонии — руководство всегда идёт в этом мне навстречу. Срок жизни органа не ограничен — 300 лет, 400, то есть он останется нашим потомкам, внукам, правнукам и прапрапрапрапра... Это вечная вещь.

Неудивительно, что 20-летие пермского органа, которое филармония отметила серией блестящих концертов, стало праздником для всего города. Цикл праздничных вечеров начался 17 декабря с концерта молодых органисток пермской школы, а его кульминацией стал концерт «Рождественские цветы» 20 декабря с участием мировой оперной звезды, солистки Нижегородского театра оперы и балета Венеры Гимадиевой и одной из самых любимых органисток Перми и России, главного органиста и хранителя органа Московского концертного зала «Зарядье» Лады Лабзиной. Ведущим концерта выступил популярный музыкальный критик Артём Варгафтик, который показал себя настоящим знатоком истории пермского органа.

Артём Варгафтик, теле- и радиожурналист, музыкальный обозреватель:

— Честно вам скажу, я очень люблю именно 20-летние юбилеи, потому что это замечательный возраст и для человека, и для коллектива, и для инструмента. Ещё нет тёмного прошлого, но уже взрослый… Позади — только рост, становление, а впереди, разумеется, светлое будущее.

Мы должны от всей души поблагодарить за те усилия, труд, талант, что были вложены в появление в Перми этого органа, Лидию Алексеевну Лисовенко и Ольгу Павловну Ильиных — они в своё время представляли департамент культуры и искусства администрации Пермской области — а также Светлану Петровну Ермакову и Рустема Талгатовича Хасанова, которые возглавляли Пермскую филармонию. Я должен упомянуть Павла Николаевича Кравчуна — это выдающийся акустик, эксперт, тот человек, который немало своих научных знаний, трудов и умений вложил в адаптацию этого органа к этому залу.

Орган — это место силы и центр притяжения. Именно таким стал Пермский орган, едва появившись 20 лет тому назад. Вокруг него в определённом смысле вращается музыкальная вселенная Прикамья, и он притягивает новых людей: исполнителей, слушателей, — новые идеи, и, конечно, новую музыку — самую разную, но ту, без которой не была бы настолько насыщенной, настолько разнообразной и интересной музыкальная жизнь Прикамья.

Венера Гимадиева, солистка Нижегородского театра оперы и балета:

— Это мой второй опыт работы с органом и моё первое выступление с Ладой Лабзиной. Орган — это невероятный инструмент, который заменяет и хор, и оркестр, и всё вместе. Очень интересное ощущение, когда поёшь вместе с органом!

В камерных залах всегда сложнее выступать, чем в театрах: зрители близко к сцене, и от этого появляется ощущение интимности, это всегда интереснее. Пермский органный зал — один из лучших, в которых я выступала. Акустика зала замечательная! Абсолютно не нужно напрягать голос или как-то форсировать звук, потому что акустика действительно прекрасна для вокальной музыки и для органа, конечно.

В концерте прозвучало несколько произведений под названием Ave, Maria, в том числе сочинение учителя Лады Лабзиной Олега Янченко, а также современная духовная музыка, например, фрагменты из «Реквиема» Эндрю Ллойда Уэббера.

Во время небольшой торжественной церемонии были отмечены люди, которые особенно много сделали для пермского органа и органного зала. Солистка Пермской филармонии, заместитель директора по планированию концертной деятельности, органистка Евгения Камянская получила почётную грамота от правительства Пермского края. Благодарственные письма от Законодательного собрания Пермского края были вручены главному настройщику инструментов и заведующему мастерской Пермской филармонии Михаилу Копельникову и заместителю директора по концертным залам Марине Неволиной.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ:

— Мы очень счастливы, что 20 лет назад появился в городе такой инструмент и такой зал. Нас знают, нас любят. Музыканты высоко оценивают качество нашего органа. Мы уже сбились со счёта и не можем назвать не только количество прошедших у нас органных концертов, но даже количество органистов, которые у нас выступали: абсолютно все топовые органисты побывали здесь и отмечали и акустику Органного зала, и, конечно, сам инструмент — он очень качественный.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Мне кажется, что 20 лет — это возраст, примечательный и замечательный ещё и тем, что среди нас с вами очень много тех, кто был свидетелем того, как Пермь мечтала об органе. Не всё сразу получилось, не сразу удалось найти оптимальное решение, но благодаря усилиям тех, кого сегодня называли, у нас всё получилось и музыкальная жизнь стала совершенно другой, приобрела наполненность и яркость.

Это лучший в городе концертный зал с точки зрения акустики, и здесь происходит огромное число событий, не только организованных филармонией, но и событий, например, театра оперы и балета или Дягилевского фестиваля, хоровой капеллы мальчиков... Это, конечно, невероятный орган, состоящий из более чем 2300 труб, инструмент, который вызывает ощущение мощи, величия и при этом позволяет нам какие-то глубокие вещи внутри себя осмыслять.

Поздравляю всех нас с этим прекрасным событием, с этой датой. Желаю, чтобы как минимум до 2362 лет — по количеству труб органа — этот инструмент был центром музыкальной жизни, сердцем музыкальной жизни в Перми.

Едва завершилось празднование юбилея пермского органа, как — буквально на следующий день — стартовал Рождественский фестиваль Пермской филармонии, в программе которого органные концерты занимают важное и почётное место.

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