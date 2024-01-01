В Прикамье похоронят погибшего на СВО ефрейтора из Березников Прощание с Максимом Корепановым состоится 19 марта Поделиться Твитнуть

Максим Корепанов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб житель Березников Пермского края, ефрейтор Максим Корепанов. Об этом сообщили городские власти.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима Юрьевича», — сказано в информации чиновников, опубликованной ВКонтакте.

Прощание с военнослужащим состоится 19 марта в Культурно-деловом центре Березников, расположенному по адресу: ул. Льва Толстого, 50. Начало гражданской панихиды в 11 часов.

Ранее сообщалось, что 12 февраля на СВО погиб житель д. Пурга Очёрского городского округа Прикамья Владислав Мульков. Ему было 36 лет. Прощание с бойцом также состоится 19 марта. В тот же день в Губахе похоронят убитого в зоне боевых действий Игоря Саначева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.