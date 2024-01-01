В Прикамье похоронят погибшего на СВО 36-летнего крановщика из Очёра Поделиться Твитнуть

Владислав Мульков

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Очёрского городского округа Прикамья Владислав Мульков. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что 36-летний житель д. Пурга погиб 12 февраля 2024 года при выполнении боевых задач.

Владислав Мульков в 2002 году окончил девять классов Кипринской школы, затем поступил в Очёрский профессионально-педагогический колледж, где, отучившись, получил специальность «мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».

В 2005-2007 годах мужчина отслужил машинистом автомобильных кранов срочную службу в рядах Российской армии. Вернувшись домой, работал на стройке крановщиком башенного крана.

В сентябре 2023 года Владислав заключил контракт и отправился на СВО. Был ранен, прошёл лечение и после восстановления вернулся на передовую.

Прощание с военнослужащим состоится 19 марта в Центральном доме культуры Очёра (ул. Коммунистическая, 6). Гражданская панихида начнётся в 11.00, траурный митинг — в 12.00.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Губахи Игорь Саначев. Его похороны тоже пройдут 19 марта.

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