В ходе СВО погиб военнослужащий из Губахи Пермского края Похоронят Игоря Саначева 19 марта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР погиб житель Губахи Пермского края Игорь Саначев. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Власти выразили соболезнования родным и близким Игоря Саначева: «Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!»

Церемония прощания с военнослужащим состоится во вторник, 19 марта, в Губахе, во Дворце культуры «Северный» (ул. Мира, 28) с 10:00 до 12:00.

Ранее сообщалось, что в специальной военной операции погиб житель Октябрьского городского округа Пермского края Иван Жаров. Военнослужащему было всего 19 лет. По данным местных властей, молодой человек погиб 20 декабря 2023 года под Новомихайловкой. Его посмертно представили к государственной награде «Орден мужества». Похороны солдата прошли 15 марта.

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