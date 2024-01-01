В СВО погиб военнослужащий из Прикамья 19-летний Иван Жаров Его похоронили 15 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Октябрьского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель Прикамья Иван Жаров. Военнослужащему было всего 19 лет. Об этом сообщает perm.aif..ru со ссылкой на администрацию Октябрьского городского округа.

По данным местных властей, молодой человек погиб 20 декабря 2023 года под Новомихайловкой. Его посмертно представили к госнаграде «Орден мужества».

Похороны солдата прошли 15 марта в Октябрьском городском округе. На церемонию прощания с погибшим прошли родные и близкие Ивана Жарова.

Фото: администрация Октябрьского городского округа

Как ранее писал «Новый компаньон», в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец п. Калино из Чусовского городского округа Валерий Балахонов. После начала СВО мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в должности командира мотострелкового отделения — командира боевой машины мотострелкового взвода войсковой части 12128.

Его убили при выполнении задач 19 октября 2023 года. Похороны военнослужащего состоялись тоже 15 марта.

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