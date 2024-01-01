Екатерина Артёмова В Чусовском округе простились с погибшим на СВО местным жителем Похороны состоялись 15 марта Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Белова в соцсети «ВКонтакте»

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погиб уроженец посёлка Калино (Чусовской городской округ) Валерий Балахонов. Как сообщил на своей странице ВКонтакте глава округа Сергей Белов, похороны военнослужащего состоялись сегодня, 15 марта.

О Валерии Балахонове известно, что он родился 23 декабря 1994 года в Калино. Окончил школу, после чего поступил в индустриальный техникум. С 2013 по 2014 год проходил срочную военную службу в должности разведчика, затем служил в войсковой части 61423 старшим стрелком. После начала СВО заключил контракт о прохождении военной службы в должности командира мотострелкового отделения — командира боевой машины мотострелкового взвода войсковой части 12128. Погиб при выполнении задач 19 октября 2023 года.

Ранее в Бардымском округе простились с погибшим в ходе СВО местным жителем Маратом Абляевым.

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