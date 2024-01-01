В Пермском крае простились с погибшим на СВО командиром взвода Маратом Абляевым Поделиться Твитнуть

В Прикамье простились с 42-летним командиром взвода Маратом Абляевым, погибшим на СВО, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Бардымского округа Пермского края.

Марат Абляев родился 23 июля 1981 года в д. Старый Чад, расположенной в Бардымском округе. В зону спецоперации на Украине он попал в ходе частичной мобилизации в ноябре 2023 года.

Марат был командиром взвода штурмовой роты танкового полка. 26 января 2024 года при исполнении своих воинских обязанностей Марат Абляев погиб. Похоронили его на Старочадовском кладбище.

«Мы скорбим по солдату, который отдал свою жизнь за защиту Родины: проводили в последний путь Абляева Марата Марсилевича, погибшего при исполнении воинского долга», — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции 1 марта погиб старший сержант Руслан Ожиганов из Верещагинского городского округа. У военнослужащего остались трое детей. Его похоронят 14 марта.

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