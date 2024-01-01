Алёна Бронникова До конца 2024 года в Северодонецке пермяки установят четыре газовые котельные Теплоснабжением обеспечат ряд социальных объектов города Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

При поддержке правительства Пермского края в Северодонецке (ЛНР) планируют установить четыре газовые котельные общей мощностью более 3 МВт. По информации министерства ЖКХ Прикамья, их запуск произведут до конца 2024 года.

«Благодаря этому будут обеспечены теплом учреждения среднего, дошкольного образования, спортивной школы и ещё ряд социально значимых объектов. Новые котельные будут полностью автономными, постоянное присутствие персонала не потребуется», — сообщается на сайте ведомства.

Пермский край и Северодонецк в 2022 году подписали соглашение, согласно которому органы власти, предприятия, организации и жители Прикамья оказывают городу в ЛНР всестороннюю помощь. В том числе регион участвует в восстановлении и ремонте жилых многоквартирных домов, объектов социальной сферы, содействует в налаживании системы здравоохранения, направляет гуманитарные грузы и др.

В рамках договора в 2023 году Пермский край установил и запустил две газовые котельные общей мощностью 1,3 МВт, обеспечив теплоснабжением детский сад и школу. Также в прошлом году было направлено три электрогенератора общей мощностью 312 кВт, ещё один планируется направить на подшефную территорию в ближайшее время. Это позволит обеспечить объекты ЖКХ резервным электроснабжением.

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