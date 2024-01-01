В Северодонецк выехали 13 врачей из Пермского края Поделиться Твитнуть

Девятая по счёту бригада врачей из Прикамья в количестве 13 человек отправилась в Северодонецк (ЛНР) для оказания медицинской помощи всем нуждающимся в больнице города.

⁣В бригаду вошли терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, рентгенолог, офтальмолог, травматолог-ортопед и судебно-медицинский эксперт.

Как напомнили в минздраве Пермского края, медработники выезжают в Северодонецк с августа позапрошлого года.

В 2022 году между Пермским краем и Северодонецком подписано соглашение, согласно которому органы власти, предприятия, организации и жители Прикамья оказывают городу в ЛНР всестороннюю помощь. В том числе регион участвует в восстановлении и ремонте жилых многоквартирных домов, объектов социальной сферы, содействует в налаживании системы здравоохранения, направляет гуманитарные грузы и др.

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