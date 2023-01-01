В Северодонецке пермяки установили две газовые котельные Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Северодонецке (ЛНР) при поддержке правительства Пермского края завершилась установка двух газовых котельных общей мощностью 1,3 МВт, предназначенных для обеспечения теплом ряда социальных объектов города. Об этом сообщили в минЖКХ региона.

Как рассказали в ведомстве, котельные работают в автоматическом режиме, они укомплектованы необходимыми системами регулировки, средствами защиты, а также автоматическим уведомлением ответственных лиц о возникновении аварии.

Кроме того, специалисты из Пермского края выполнили ремонт инженерных сетей внутри зданий детского сада и школы Северодонецка.

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