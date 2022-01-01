Пермский край и Северодонецк подписали договор о сотрудничестве Запланировано восстановление коммуникаций в городе, запуск работы школ и больниц Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Северодонецка

В воскресенье, 28 августа, и.о. главы администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики Николай Моргунов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве.

«При поддержке правительства Пермского края <…> запланировано восстановление жизненно важных коммуникаций в городе, проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры и жилого фонда, налаживание системы социальной защиты населения, интеграция системы образования города в российское образовательное пространство», — прокомментировал в своём телеграм-канале подписанный документ Николай Моргунов.

«Задачи — запустить образовательный процесс, обеспечить надлежащее медицинское обслуживание населения, — цитирует заявление губернатора Прикамья ТАСС. — Из Пермского края для Северодонецка будут поступать строительные материалы, чтобы восстанавливать жилые помещения, которые можно максимально быстро к зиме привести в нормативное состояние. Мы будем обеспечивать по мере необходимости и медицинским персоналом больницы города оборудованием, лекарствами, расходными материалами».

По словам Дмитрия Махонина, ранее 15 врачей из Прикамья начали работу в больнице Северодонецка, регион направил несколько партий гуманитарной помощи, осуществил поставку коммунальной техники, специалисты провели оценку и обследование соцучреждений, прежде всего медицинских.

Ранее Дмитрий Махонин сообщал, что команда Пермского края работает в ЛНР на грани больших рисков, и пожелал коллегам «остаться здоровыми и живыми».

Напомним, Северодонецк перешёл под контроль Народной милиции ЛНР 25 июня.

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