Представители Пермского края принимают участие в восстановлении ЛНР Поделиться Твитнуть

Представители Пермского края находятся с гуманитарной миссией в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что регион принимает детей с Донбасса в оздоровительные лагеря, поставляет технику (в том числе генераторы), медикаменты, в республике работают медики Прикамья, строители готовят школы к 1 сентября.

«Гуманитарная миссия не может быть успешной, если там не будет наших представителей», — отметил Дмитрий Махонин, добавив, что команда Пермского края работает на грани больших рисков, и пожелал коллегам остаться здоровыми и живыми.

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