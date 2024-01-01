Максим Артамонов Экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» подал жалобу в краевой суд Её рассмотрят 13 марта Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В среду, 13 марта, в Пермском краевом суде рассмотрят апелляционную жалобу экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова на решение Ленинского райсуда о продлении срока его содержания в СИЗО до 9 апреля. Прежний срок истёк 6 марта. Дело будет рассматривать судья Анна Суетина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Чернышова обвиняют в попытке вывезти архивы «Пермского Мемориала»* из России. Расследование уголовного дела уже завершено, и скоро начнётся его рассмотрение в суде по существу.

По версии следствия, Александр Чернышов, бывший председатель «Пермского Мемориала» Роберт Латыпов** и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах «Пермского Мемориала»*. Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Адвокат Журавлёва считает, что обе экспертизы проведены с нарушениями, поэтому не могли стать основанием для возбуждения дела.

В рамках этого уголовного дела в мае 2023 года фигурантов задержали в Москве. Впоследствии серия обысков прошла и у гражданских активистов Перми, которые даже не были напрямую связаны с «Мемориалом»*.

*Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

**Признан иностранным агентом.

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