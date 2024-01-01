Алёна Бронникова В минздраве рассказали о состоянии раненой во время полицейской погони в Прикамье Девушка получила пять огнестрельных ранений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» рассказали о состоянии 17-летней пассажирки автомобиля, пострадавшей во время полицейской погони в феврале. Сотрудники правоохранительных органов обстреляли «Ладу», преследуя пьяного водителя.

«Продолжает лечение в условиях стационара. Состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 19 февраля на автодороге Болгары—Юго-Камский—Крылово. Наряд ДПС заметил автомобиль марки «ВАЗ-21099», движущийся без регистрационных номеров около д. Петушки. Полицейские пытались остановить водителя, но тот проигнорировал требование и решил сбежать. В ходе погони один из сотрудников правоохранительных органов воспользовался служебным автоматом АКС-74 и произвёл несколько выстрелов по колёсам автомобиля.

Нарушитель был задержан. Он управлял машиной без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения. В него пули не попали, однако пострадали двое пассажиров — девушка и молодой человек были ранены и госпитализированы. У девушки оказалось пять огнестрельных ранений, её состояние оценивалось как тяжёлое.

После происшествия следователи начали проверку по факту получения ранений молодым человеком и несовершеннолетней девушкой во время задержания автомобиля сотрудниками полиции. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки.

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