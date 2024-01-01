Максим Артамонов
В минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненой во время погони девушки
Она получила пять пуль от сотрудников полиции
В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, в каком состоянии сейчас находится пассажирка легкового автомобиля, который на прошлой неделе обстреляли полицейские, преследуя пьяного водителя.
«Пациентка продолжает лечение в условиях стационара, находится в тяжёлом состоянии», — пояснили «Новому компаньону» в ведомстве.
Инцидент со стрельбой произошёл 19 февраля на автодороге Болгары—Юго-Камский—Крылово. Вечером полицейские увидели движущийся автомобиль ВАЗ без госномеров и потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал их требование и попытался скрыться. Полицейские устроили погоню и после нескольких предупредительных выстрелов вверх открыли стрельбу из автомата по колёсам автомобиля. В итоге водитель был задержан. Он был пьян и не имел водительского удостоверения.
Пули в него не попали, но пострадали пассажиры автомобиля — девушка и молодой человек были ранены и госпитализированы. У девушки оказалось пять огнестрельных ранений.
После происшествия следователи начали проверку по факту получения ранений молодым человеком и несовершеннолетней девушкой во время задержания автомобиля сотрудниками полиции. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки.
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