В СКР начали проверку после стрельбы полицейских по машине в Прикамье Одна пассажирка с пятью огнестрельными ранениями находится в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о происшествии с участием сотрудников правоохранительных органов в Пермском крае, об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Речь идёт о ЧП 19 февраля на автодороге Болгары—Юго-Камский—Крылово. Вечером полицейские увидели движущийся автомобиль ВАЗ без госномеров и потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал их требование и попытался скрыться. После этого полицейские устроили погоню и после нескольких предупредительных выстрелов вверх открыли стрельбу из автомата по колёсам автомобиля. В итоге водитель (на фото слева) был задержан. Он был пьян и не имел водительского удостоверения. Пули в него не попали, а вот пассажиры авто — девушка (на фото справа) и молодой человек были ранены и госпитализированы. У девушки пять огнестрельных ранений, её состояние оценивается как тяжёлое.

фото: Baza

Следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка по факту получения ранений молодым человеком и несовершеннолетней девушкой во время задержания автомобиля сотрудниками полиции. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки.

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