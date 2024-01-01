Максим Артамонов В Пермском крае пострадавшая во время погони девушка находится в тяжелом состоянии Она получила пять пулевых ранений от полицейских Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В пресс-службе краевого минздрава «Новому компаньону» рассказали о состоянии 18-летней девушки, пострадавшей при стрельбе во время погони на трассе. Сейчас медики оценивают её состояние как тяжелое.

«Девушка в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара, её состояние оценивается как тяжелое. Мужчина через некоторое время после госпитализации самовольно покинул отделение», — пояснили в ведомстве.

Напомним, инцидент со стрельбой в Пермском крае произошёл вечером 19 февраля на автодороге Болгары—Юго-Камский—Крылово. Согласно версии, озвученной в полиции, в этот день по трассе автомобиль ВАЗ-21099 без госномеров (как позже выяснилось, номера были сняты с регистрационного учёта). Дорожные полицейские потребовали от водителя остановить автомобиль, но он проигнорировал их требование и попытался скрыться. После этого полицейские устроили погоню и применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колесам автомобиля. Водитель был задержан.

Как выяснилось позже, за рулём находился 21-летний мужчина, он был пьян и не имел водительского удостоверения. В отношении него было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

Во время задержания пострадали двое пассажиров — 18-летняя девушка и ране судимый мужчина. Все имели признаки алкогольного опьянения. Им сразу оказали необходимую помощь и доставили в больницу.

Сообщалось, что во время погони девушка получила пять огнестрельных ранений, а второй пострадавший — одно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.