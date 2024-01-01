В апреле возобновляются прямые рейсы из Перми в Баку Перелёты будут осуществляться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 апреля из международного аэропорта Пермь возобновляются рейсы в столицу Азербайджана Баку. Перелёты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и субботам до 26 октября. Об этом сообщается на сайте Большого Савино.

Рейсы по-прежнему будут обслуживать самолёты Superjet авиакомпании «ИрАэро». Время в пути — три часа.

Напомним, прежняя полётная программа из Перми в Баку с вылетами по вторникам была рассчитана с ноября 2023 года по март 2024-го. Однако в январе рейсы в столицу Азербайджана исчезли из расписания. Перевозчик объяснил это снижением спроса.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пять российских авиакомпаний сформировали полётные программы на лето по маршруту Пермь—Сочи (рейсы на курорт будут осуществляться ежедневно), а авиакомпания «Ширак Авиа» презентовала полётную программу из Перми в Ереван на 2024 год.

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