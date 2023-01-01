Авиаперелёты из Перми в Баку продлили до марта Прежняя полётная программа закончилась в конце октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 7 ноября из Перми возобновятся прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку. Выполнять их будет авиакомпания «ИрАэро». Полётная программа с частотой перелётов раз в неделю (по вторникам) заявлена до 26 марта 2024 года. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта.

Осуществляться рейсы будут на самолётах Superjet. Время перелёта составит ровно три часа.

Ранее в расписании значились рейсы до Баку этого же перевозчика по 24 октября 2023 года.

Также ранее сообщалось, что российская авиакомпания Azur Air в ноябре запустит прямые перелёты из Перми на остров Пхукет в Таиланде. Пока запланировано два рейса - 9 и 21 ноября.

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