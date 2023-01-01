Алёна Бронникова Авиакомпания Azur Air запустит в ноябре прямые вылеты из Перми в Таиланд Запланировано всего два рейса Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

Российская авиакомпания Azur Air в ноябре 2023 года запустит прямые перелёты из Перми на остров Пхукет в Таиланде. Согласно расписанию рейсов на сайте аэропорта Большое Савино, чартерных рейсов будет всего два.

Перелёты запланированы на 9 и 21 ноября на самолётах Boeing 767-300. Время вылета из Перми — в 21:15, из Пхукета — в 11:45 по местному времени. Время в пути займёт девять часов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в расписании аэропорта на новогодние праздники появились вылеты в Ереван. Армянская авиакомпания ООО «Ширак Авиа» планирует предстоящей зимой запустят прямые перелёты с 22 декабря 2023 года до 9 февраля 2024 года. Приобрести билеты уже можно на сайте авиакомпании. Стоимость билетов — от 17,8 тыс. руб.

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