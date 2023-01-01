Алёна Бронникова Пермяки смогут улететь на новогодние праздники в Ереван прямым рейсом Перелёты планируется запустить с 22 декабря Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Армянская авиакомпания ООО «Ширак Авиа» планирует предстоящей зимой возобновить прямые перелёты из Перми в Ереван. Согласно расписанию рейсов на сайте аэропорта «Большое Савино», программу запустят 22 декабря 2023 года, и продлится она до 9 февраля 2024 года.

Перелёты будут совершаться на самолётах Boeing 737-800 по пятницам. Время вылета из Перми — в 22:00, из Еревана — в 16:50 по местному времени. Время в пути туда займёт 3 часа 20 минут, обратно — три часа.

Приобрести билеты уже можно на сайте авиакомпании. Цена в одну сторону эконом классом составит 17,8 тыс. руб. В тариф входят багаж до 25 кг, ручная кладь до 7 кг и бесплатные напитки.

Действующая программа полётов завершится 25 октября 2023 года. Она стартовала в этом году 29 марта, перелёты совершаются по средам.





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