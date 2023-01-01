Елена Синица С марта пермяки смогут улететь прямым рейсом в Ереван Первый перелёт запланирован на 29 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Армянская авиакомпания Shirak Avia заявила о запуске прямых рейсов из Перми в Ереван. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, первый прямой рейс запланирован на 29 марта. Вылет из аэропорта Перми должен состояться в 21:20. Время в пути — 4 часа 10 минут.

Стоимость билета в одну сторону ориентировочно 11,6 тыс. руб. В тариф входит багаж для взрослого и ребёнка 2-12 лет до 25 кг, ручная кладь до 7 кг.

Информации о полётной программе на сайте Большого Савино пока нет. «Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации ответ не поступил.

ООО «Ширак Авиа» было зарегистрировано в Республике Армения в 2019 году.

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