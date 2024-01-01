Алёна Бронникова Пять авиакомпаний сформировали лётную программу из Перми в Сочи Рейсы на лето запланированы ежедневно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пять российских авиакомпаний сформировали полётную программу на лето по маршруту Пермь—Сочи. Соответствующая информация появилась в расписании рейсов аэропорта Большое Савино.

Рейсы компании «Аэрофлот» запланированы ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Компания Ural Airlines запустит рейсы по средам, пятницам и воскресеньям со 2 июня по 13 октября. По понедельникам, начиная с 3 июня, будут летать Airbus A321 компании Nordwind Airlines, программа запланирована до 23 сентября. Полёты Boeing 737 компании Smartavia будет выполнять рейсы каждую неделю по средам и пятницам с 5 июня по 25 сентября, Авиакомпания «Икар» — еженедельно по четвергам с 6 июня по 19 сентября. Стоимость билетов составит от 15 155 руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что авиакомпания «Ширак Авиа» сформировала лётную программу из Перми в Ереван на 2024 год. Первый рейс состоялся 10 января, до 23 октября рейсы будут осуществляться каждую среду.





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