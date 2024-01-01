Перевозчик сформировал лётную программу из Перми в Ереван на 2024 год Еженедельные рейсы поставлены в расписание до конца октября Поделиться Твитнуть

Армения

Архив ИД «Компаньон»

В расписании аэропорта Пермь появились новые рейсы в столицу Армении. Они будут выполняться по средам с 10 января до 23 октября 2024 года авиакомпанией «Ширак Авиа» на самолётах Boeing-737. Продолжительность перелёта составит 3 часа 20 минут.

Напомним, в 2023 году перелёты из краевого центра в Ереван после годичного перерыва возобновились 29 марта. Лётная программа действовала до 25 октября. Рейсы раз в неделю по средам также выполняла армянская авиакомпания «Ширак Авиа».

С 22 декабря 2023 года тот же перевозчик запустил перелёты в Ереван по пятницам. Согласно информации сайта аэропорта Большое Савино, программа продлится до 9 февраля.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines сформировала лётную программу из Перми в Шарм-эш-Шейх.

Первый рейс состоялся 28 декабря, затем до конца марта рейсы будут осуществляться каждые 10 дней.

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