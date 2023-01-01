Екатерина Артёмова Египетская авиакомпания сформировала полётную программу из Перми в Шарм-эш-Шейх Первый рейс назначен на 28 декабря Поделиться Твитнуть

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В расписании пермского аэропорта вновь появились прямые рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх (Египет). По информации на сайте Большого Савино, перелеты будет выполнять египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines.

Первый рейс Пермь — Шарм-эш-Шейх запланирован на 28 декабря, затем рейсы будут осуществляться каждые 10 дней. Полётная программа рассчитана до конца марта.

Ранее чартерные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх выполнял российский перевозчик Azur Air, который сотрудничает с туроператором Anex Tour. В начале декабря эти рейсы исчезли из расписания. Однако стало известно, что свой чартер в Шарм-Эль-Шейх планирует организовать туроператор Coral Travel, а перевозчиком готова выступить компания AlMasria Universal Airlines.

В настоящий момент из Перми осуществляются прямые рейсы на ещё один египетский курорт — в Хургаду. Это направление обслуживает Azur Air. Пока в расписании Большого Савино значится только три рейса по данному маршруту: 1, 12 и 22 января.

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