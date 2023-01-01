Максим Артамонов Прямые рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх будет выполнять египетский лоукостер Первые вылеты запланированы на конец декабря Поделиться Твитнуть

Из расписания пермского аэропорта «Большое Савино» пропали чартерные рейсы в египетский Шарм-эль-Шейх, которые выполняла авиакомпания Azur Air. При этом полёты из Перми в Хургаду, другой египетский курорт, сохранены. В расписании аэропорта полётная программа распланирована до конца января. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным источника издания в туристической отрасли, чартер в Шарм-Эль-Шейх в ближайшее время организует оператор Coral. Перевозчиком выступит египетский лоукостер AlMasria Universal Airlines

Согласно информации ресурса Tourvisor, первый полёт из Перми чартера Coral запланирован на 28 декабря. Туры продаются на 10 ночей. Цены начинаются от 150 тыс. руб. на двоих.

Напомним, в начале мая этого года Azur Аir анонсировала прямые рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 11 российских городов, в том числе из Перми. Согласно данным на сайтах турагентств, стоимость пакетного тура продолжительностью 9 ночей на двух человек в Хургаду начиналась от 131 тыс. руб., а в Шарм-эш-Шейх — от 118 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.