Максим Артамонов В мае из Перми можно будет улететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Перелёты будет осуществлять компания Azur Аir Поделиться Твитнуть

С середины мая авиакомпания Azur Аir начнёт выполнять прямые рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 11 российских городов, в том числе из Перми. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Первый перелёт из Перми в Хургаду запланирован на 20 мая, а в Шарм-эль-Шейх — на 22 мая. Согласно данным на сайтах турагентств, стоимость пакетного тура продолжительностью 9 ночей на двух человек в Хургаду пермякам обойдётся от 131 тыс. руб., а в Шарм-эль-Шейх — от 118 тыс. руб.

Пока этих рейсов в расписании пермского аэропорта нет.

«Авиакомпания Azur Air на данный момент не подавала заявки на обслуживание рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — рассказали в пресс-службе аэропорта «Новому компаньону», добавив, что они появятся в расписании, когда будут согласованы.

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