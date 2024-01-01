Алёна Бронникова «Леруа Мерлен» изменил название юридического лица Полномасштабный ребрендинг пока не планируется Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Французская сеть гипермаркетов строительных материалов Leroy Merlin изменил наименование юридического лица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, изменения были внесены 5 марта.

По информации, содержащейся в документе, юрлицо с декабря 2023 года находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц.

В компании прокомментировали РИА Новости, что смена названия проведена в рамках передачи управления локальному менеджменту без изменения юрлица. Данная процедура не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников. Решение о ребрендинге пока не принято.

На российский рынок французская компания вышла в 2004 году. Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года. Он был построен на месте бывшего ипподрома по адресу: шоссе Космонавтов, 164б.

Владелец сети группа ADEO приняла решение приостановить все инвестиции в Россию в связи с международной обстановкой. В марте 2023-го сообщалось, что все магазины будут переданы российскому бизнесу с сохранением рабочих мест.

ООО «Леруа Мерлен Восток» было зарегистрировано в 2003 году в Москве. Уставный капитал составляет 5,9 млрд руб. Как указано на сайте checko.ru, с сентября 2019 года генеральным директором является Дефассье Лоран Луи Клод. Учредители организации — французское АО «Груп Адео» (0,01% доли) и с конца 2023 года Scenari Holding LP (ОАЭ), которому принадлежит большая часть компании — 99,99%. После реорганизации ООО «Леруа Мерлен Восток» продолжит работать, а связанное с ним ООО «Про Восток» прекратит деятельность.





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