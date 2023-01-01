Елена Синица
Leroy Merlin решила продать свои магазины в России
Местное руководство сохранит рабочие места для 45 тыс.сотрудников
Leroy Merlin решила продать свои магазины в России, их передадут под контроль местному руководству. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Это следует за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что местное руководство сохранит рабочие места для 45 тыс.сотрудников, а компания «продолжит служить жителям».
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