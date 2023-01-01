Елена Синица Leroy Merlin решила продать свои магазины в России Местное руководство сохранит рабочие места для 45 тыс.сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Leroy Merlin решила продать свои магазины в России, их передадут под контроль местному руководству. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Этот процесс является результатом работы, начатой ​​несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Это следует за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местное руководство сохранит рабочие места для 45 тыс.сотрудников, а компания «продолжит служить жителям».

Сделка будет одобрена соответствующими органами в России.





Как рассказали в телеграм-канале «Мой бизнес.Пермский край», сеть организовала свой штаб по импортозамещению продукции — ищут новых поставщиков. Пермские производители могут отправлять свои предложения на sourcing@leroymerlin.ru





Ранее компания заявляла, что все магазины одного из крупнейших европейских DIY-ретейлеров продолжат работать в России в стандартном режиме.









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