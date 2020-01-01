«Леруа Мерлен» продолжит работу в России В компании также заявили, что делают всё, чтобы сдержать цены на продукцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В компании «Леруа Мерлен» подтвердили информацию, что все магазины одного из крупнейших европейских DIY-ретейлеров продолжат работать в России в стандартном режиме.

«Мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — сообщили в пермском строительном гипермаркете.

Там же заявили, что делают всё, чтобы сдерживать цены на продукцию:

— Это наша ответственность перед покупателями, наша политика низких цен, которой мы остаёмся верны. Однако независящие от нас внешние факторы не могут не сказаться на изменении цен, и в разных категориях товаров оно будет разным.

На российский рынок французская компания вышла в 2004 году, первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года. На сегодняшний день в России работает 112 магазинов компании.

Напомним, ранее многие ретейлеры объявили о прекращении продаж в России. В частности, о своем уходе заявили H&M Group, IKEA, автоконцерны Ford, Land Rover, BMW, Volvo, Volkswagen, General Motors, Audi, Škoda и другие.

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