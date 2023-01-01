Алёна Бронникова Гипермаркет Leroy Merlin в Перми продолжит полноценную работу Все льготы и премии сохранятся Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

После передачи пермского Leroy Merlin местному руководству, гипермаркет строительных материалов продолжит свою работу без изменений. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на соцсети директора филиала Сергея Николаева.

Он рассказал подписчикам, что компания полностью перейдёт на автономию. Открытие новых магазинов пока приостановлено, но уже действующие продолжат полноценно работать, премии и льготы для сотрудников сохранятся. Также в сообщении говорится о том, что 6 апреля в Пермь с рабочим визитом приедет региональный руководитель Гийом де Кермадек.

Ранее стало известно, что французская группа ADEO приостановила все инвестиции в Россию в связи с международной обстановкой, и все магазины будут переданы российскому бизнесу с сохранением рабочих мест.

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