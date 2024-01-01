Алёна Бронникова В СВО погиб Юрий Сухих из Добрянского округа Прикамья Похороны пройдут 9 марта Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Добрянского городского округа" ВКонтакте

В ходе специальной военной операции 22 февраля погиб житель Добрянского городского округа Пермского края 58-летний Юрий Сухих. Администрация муниципалитета выразила соболезнования семье убитого в официальной группе ВКонтакте.

Юрий Сухих родился и всю жизнь прожил в п. Полазна. После окончания школы отслужил срочную службу в армии и вернулся домой. На протяжении 26 лет работал слесарем по эксплуатации оборудования и газовых объектов в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Контракт с Минобороны заключил 11 ноября 2023 года и отправился на СВО. Служил стрелком стрелкового батальона в усилении.

«Юрий Александрович был очень простым человеком. Настоящим мужчиной, правильным и прямолинейным. Ответственным, упорным, надёжным и добрым человеком, мастером своего дела», — сообщили в администрации округа.

У мужчины осталось трое сыновей, гражданская жена и пятеро внуков. Прощание состоится в полазненском ДК 9 марта.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о смерти Сергея Лесникова из Кудымкарского округа и Павла Баталова из Юсьвинского округа. Оба погибли в феврале, в ходе СВО.

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