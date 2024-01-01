Максим Артамонов В СВО убили Сергея Лесникова из Кудымкарского округа Прикамья Похороны военнослужащего пройдут на родине Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Кудымкарского округа Сергей Лесников. Об этом сообщает местная администрация.

Сергей родился 2 января 1989 года в д. Шипицына Кудымкарского района Пермской области. Учился в Гуринской средней общеобразовательной школе, а затем поступил в профессиональное училище № 48. После этого трудился в колхозе им. Кирова.

В сентябре 2023 года мужчина решил заключить контракт и уехать в зону СВО, где погиб 2 февраля этого года при выполнении задач.

Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Сергеем Лесниковым состоится 7 марта с 12:00 часов в д. Мижуева, в СДК по ул. Колхозной, 8.

Напомним, сегодня в Пожве хоронят участника СВО Павла Баталова, а завтра в Александровском округе и в Верещагино похоронят Василия Неволина и Каримдина Гафурова.

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