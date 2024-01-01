Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Василий Неволин Ему было 36 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины 20 февраля убили 36-летнего военнослужащего из Александровского округа Василия Неволина. Об этом местные власти сообщили в на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Как и при каких обстоятельствах он погиб, администрация не уточнила.

Чиновники выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в СВО также погиб 24-летний уроженец Верещагино Каримдин Гафуров из с. Путино, который участвовал в боевых действиях в качестве старшего стрелка отделения захвата штурмовой роты.

Похороны военнослужащего состоятся 7 марта в Доме культуры с. Путино.





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