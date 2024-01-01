Максим Артамонов В СВО погиб 24-летний военнослужащий из Прикамья Каримдин Гафуров погиб в феврале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины 18 февраля погиб 24-летний уроженец Верещагино Каримдин Гафуров. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице ВКонтакте.

Он участвовал в СВО в качестве старшего стрелка отделения (захвата) взвода (штурмовой) роты (Штурмовая «В»).

Каримдин Гафуров родился в с. Путино 25 января 2000 года. С 1 по 3 класс он учился в Путинской школе, а после семья переехала в Пермь. После окончания 9 классов Каримдин поступил в многопрофильный техникум и получил специальность мастера отделочных работ.

В декабре 2019-го ушёл он служить по призыву, заключил контракт с ВС РФ и служил до октября 2021 года.

Он погиб в феврале этого года. При каких обстоятельствах, власти не уточнили.

Похороны военнослужащего состоятся 7 марта в Доме культуры с. Путино. Прощание будет проходить с 11:00 до 12:00. Также запланирован траурный митинг. В 12:30 начнётся отпевание в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

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