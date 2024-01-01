В Прикамье прощаются с убитым на СВО 33-летним Павлом Баталовым Поделиться Твитнуть

Павел Баталов

ВКонтакте

В Пожвинском доме культуры (Пожва, ул. Советская, 8) в 11 часов 6 марта началась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины Павлом Баталовым. В 12:00 состоится траурный митинг. Об этом ВКонтакте сообщили представители администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Павел родился 11 мая 1990 года, окончил 9 классов Пожвинской школы № 1. После учился в Перми в Профессиональном лицее № 12. Срочную службу в Вооружённых силах РФ прошёл в 2011-2012 годах. После службы жил и работал в Перми. В июне 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на СВО. Погиб 14 февраля 2024 года.

«По словам друзей, Павел был отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь, любую неприятную ситуацию воспринимал позитивно. В их памяти Павел остался хорошим и верным другом, любящим мужем и отцом», — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Василий Неволин. Ему было 36 лет.

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