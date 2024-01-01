Алёна Бронникова Строительство Северного железнодорожного обхода в Перми завершат в 2028 году Работы включают в себя семь этапов Поделиться Твитнуть

Завершить работы по строительству Северного железнодорожного обхода Перми РЖД планирует в 2028 году. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвРЖД).

Сейчас компания приступила к реализации пятого этапа проекта, включающего работы по обустройству фундамента и опор под эстакады с обоих берегов Камы. Мостовой переход будет возведён на 2 км ниже плотины КамГЭС. На правом берегу реки эстакаду построят с пересечением р. Гайвы и ул. Новогайвинской. На левом берегу — с пересечением ул. Соликамской и железнодорожных подъездных путей промышленных предприятий.

«Свердловская магистраль начала возведение железнодорожных эстакад на подходах к будущему мостовому переходу через Каму, который будет построен в рамках проекта Северного железнодорожного обхода Перми. Для возведения самого мостового перехода через Каму планируется обустроить рядом временный автомобильный мост. С него будет вестись строительство основных конструкций железнодорожного моста», — рассказали в СвЖД.

После окончания строительства основного моста временный ликвидируют.

Сейчас на объекте выполнен демонтаж зданий и сооружений, которые попадают в зону реализации проекта по строительству обхода, вынесены существующие сети и коммуникации, обустроены подъезды для автотранспорта. Через р. Гайву подрядчики проложили временный мост, для перебазировки техники и подвоза стройматериалов.

Как отмечают в компании, Северный железнодорожный обход будет представлять собой однопутную железную дорогу с мостом длиной 2860 м. Ввод его в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

Сам проект разделён на семь этапов:

1) переустройство линий электроснабжения;

2) переустройство ул. Соликамской;

3) железнодорожный путь с примыканием к станции Кабельная;

4) железнодорожный путь с примыканием к станции Лёвшино;

5) мостовой переход через Каму;

6) продление струенаправляющей дамбы, разделяющей турбинный тракт КамГЭС и нижний подходной канал Пермского судоходного шлюза;

7) соединительные ж/д пути на участке Пермь II—Блочная для движения пассажирских и пригородных поездов.

Ранее стало известно, что к строительству железнодорожного моста через Каму в рамках Северного железнодорожного обхода приступили в конце 2023 года. В краевом минтрансе рассказали, что одновременно с этим ведутся работы на отдельных участках дорожной части ул. Соликамской. Реконструкция оставшейся части улицы будет рассматриваться после завершения строительных работ по проекту обхода.

В феврале 2022 года проект строительства ж/д моста в Перми получил положительное заключение экспертизы. В июне 2023-го на его возведение совет директоров РЖД согласовал финансирование в размере 1,2 млрд руб. В конце ноября в минтрансе рассказали, что начало работ планируется в 2024 году.

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