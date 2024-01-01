Алёна Бронникова В Перми приступили к строительству нового железнодорожного моста через Каму Первые опоры и первый пролёт уже установлены Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми начали возводить железнодорожный мост через Каму в рамках строительства Северного железнодорожного обхода. Как сообщает 59.ru, подрядчик приступил к работам в конце 2023 года.

Сейчас строительство моста ведётся в 2,5 км ниже по течению от Камской ГЭС, на Новогайвинской, 81/1. Предполагается, что объект примкнёт к железной дороге в районе станции Кабельной.

Кроме этого, ведётся подготовка подъезда к мосту от станции Блочной, рядом с автобусной остановкой «Лесозавод». Первые опоры и первый пролёт уже установлены. Длина моста составит 2,4 км, общая длина путей — 4,6 км.

В минтрансе порталу подтвердили информацию о начале строительства моста. А также добавили, что в рамках реализации проекта ведутся работы на отдельных участках дорожной части ул. Соликамской.

«Вопрос реконструкции оставшейся части улицы будет рассмотрен после завершения строительных работ по проекту Северного железнодорожного обхода», — добавили в ведомстве.

Официальной информации о начале строительства Северного железнодорожного обхода краевые власти и РЖД не сообщали. «Новый компаньон» направил запрос комментария в ОАО «РЖД», в компании обещали предоставить информацию позже.

В конце ноября в краевом минтрансе рассказали, что приступить к реализации проекта, а также строительству остановочного пункта «Попова» в Перми планируется в 2024 году. Северный железнодорожный обход будет представлять собой однопутную железную дорогу с мостом. Ввод её в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

Осенью 2021 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на четвёртый этап реализации проекта, а в феврале 2022 года положительное заключение экспертизы получил проект строительства мостового перехода. В июне на возведение нового ж/д моста в Перми совет директоров РЖД согласовал финансирование в размере 1,2 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.