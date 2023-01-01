В РЖД подтвердили допфинансирование строительства Северного обхода Перми на сумму 1,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

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В ОАО «РЖД» подтвердили информацию о выделении дополнительных 1,2 млрд руб. на развитие Пермского железнодорожного узла.

Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в пресс-службе СвЖД, средства пойдут на разработку рабочей документации, а также подготовку и развёртывание строительства ж/д моста через Каму в рамках пятого этапа строительства Северного железнодорожного обхода Перми.

В информации также говорится, что дополнительное финансирование будет направлено и «на развёртывание строительно-монтажных работ в рамках 3- и 4-го этапов (строительство примыканий ж/д пути к станциям Лёвшино и Кабельная СвЖД)».

Корректировка инвестпрограммы РЖД была произведена 7 июня.

Напомним, проект Северного железнодорожного обхода возник в 2017 году в связи с увеличением объёмов производства на предприятиях Березниковско-Соликамского промышленного узла, для которых пропускная способность действующего ж/д перехода по плотине КамГЭС стала недостаточной.

Новый мост планируется строить в нижнем бьефе ГЭС. На правобережье он будет подходить к Каме в районе р. Гайва недалеко от м/р Камская поляна, а на левом — в промзоне в районе ул. Соликамской.

Протяжённость всего ж/д обхода — около 5 км, включая километровый мостовой переход через Каму.

Стоимость строительства нового ж/д моста оценивается в 35 млрд руб.

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