Полиция задержала виновника смертельного ДТП у ЦУМа в Перми Его допрашивают в СКР Поделиться Твитнуть

В Перми полиция задержала водителя, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие у ЦУМа 3 марта. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Properm.ru.

Сейчас его допрашивают следователи Следственного комитета России. Позднее мужчине будет избрана мера пресечения.

Издание сообщает, что задержанный ранее был судим. В Пермском районе он избил знакомого.

Судя по опубликованной порталом ориентировке, задержанный — Богдан Сулига 1992 г.р., который проживает в Кондратово Пермского МО.

«Новый компаньон» направил запрос в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, около 6 час. утра 3 марта в центре Перми группа молодёжи (пять человек) переходила Комсомольский проспект по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В этот момент на полном ходу трёх человек сбил автомобиль «Ниссан Тиана». ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения. 18-летняя студентка из Чусового погибла на месте. Двое молодых людей, её ровесники, получили серьёзные травмы, они госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое не пострадали, они успели отбежать.

Водитель иномарки, сбивший молодых людей, скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

Похороны погибшей пройдут 5 марта в Чусовом.

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